السفير الألماني: مستعدون لدعم ليبيا بالخبرات في إدارة وتنفيذ الانتخابات

استقبل عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، والوفد المرافق له، بديوان مجلس المفوضية.

واستعرض اللقاء، مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية للاستحقاق المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري، بحسب البيان الصادر عن مفوضية الانتخابات.

وأبدى بوتشينو، استعداد بلاده لدعم هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

كما ناقشت الزيارة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع ( PEPOL ) التي تم توقيعها بمقر المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي مثله جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PEPOL ) .