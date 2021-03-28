وزارة المواصلات تطالب سفير إيطاليا بدعم بلاده لفتح الأجواء الليبية لطيران أوروبا

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي ، اليوم الاحد ، بديوان الوزارة سفير إيطاليا المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران و النقل الجوي و الموارد البشرية بالديوان و رئيس مصلحة الطيران المدني و رئيس مصلحة المطارات و رئيس جهاز تنفيذ و إدارة طريق امساعد- راس اجدير و رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات و مدير مكتب التعاون الفني .

وبحسب إيجاز صحفي، لوزارة المواصلات، كان الاجتماع بخصوص إمكانية تفعيل المشاريع المتعاقد عليها بخصوص مطار طرابلس الدولي مع ائتلاف الشركات الايطالية ( اينياس ) و مدى استعداد وزارة المواصلات تأمين المطار لمباشرة عمل الشركات ، و الى امكانية اعادة عمل الخطوط الايطالية بالمطارات الليبية ، كما تطرق السيد السفير الى مشروع الطريق البديل طريق امساعد- راس اجدير و الاجراءات المتبعة للتنفيذ .

وطالب وكيل وزارة المواصلات تعاون و دعم ايطاليا في فتح الأجواء الليبية للمرور بين أوروبا و ليبيا و أيد السفير ذلك ووعد في الاهتمام بهذا المشروع المشترك بين البلدين و أوروبا .

وفي الختام اكد الوزير على ضرورة إعداد اجتماع بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات و بين الشركات الايطالية بشكل عاجل للبدء في اجراءات التنفيذ للمشاريع المتعاقد عليها و المتوقفة .