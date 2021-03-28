مازن: وزارة الداخلية شريك أساسي في العملية الانتخابية

افتتح صباح اليوم الأحد بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، الدورة التدريبية الثانية في مجال الأمن الانتخابي لصالح مديريات الأمن بالمناطق بإشراف إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وثمن وزير الداخلية خالد مازن، في كلمة إلقاءها خلال الافتتاح الجهود التي تحقيق مستهدفات وغايات وزارة الداخلية لإرساء دعائم الأمن والأمان بكافة التراب الليبي، موضحا حجم المسؤوليات والتحديات التي تواجه وزارة الداخلية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر من هذا العام، لبناء الدولة التي يرنو إليها كافة الشعب الليبي وتضميد الجراح وتحقيق طموحات كافة الليبيين.

وأوضح مازن أن وزارة الداخلية شريك أساسي في العملية الانتخابية وذلك من خلال تأمين الانتخابات والتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية لإنجاح هذا الاستحقاق جعلت الإدارة العامة للعمليات الأمنية تباشر بالبدء في برنامج تدريبي لأعضاء هيئة الشرطة والأمن للرفع من كفاءتهم في مجال تأمين الناخبين وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق هذا الاستحقاق.