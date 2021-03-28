المصباحي: المنفي يحتاج إلى دعم شعبي لتحقيق المصالحة

ليبيا – قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشائخ القبائل الليبية محمد المصباحي إن ما يحتاجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هو إرادة الليبيين مجتمعة، كداعمة لأهم ملفين، وهما الملف الأمني والملف الخارجي.

المصباحي وفي تصريحات لبرنامج “بانوراما” الذي يعرض على قناة “ليبيا الحدث أضاف: “أما الملف الأمني المتعلق بموضوع المصالحة حيث أن مشكلتنا الأساسية هي مشكلة الأمنية، فنحن نتكلم على مشكل أمني وتدخل خارجي أصبح يؤثر بشكل كبير جدًا في موضوع المشكل الأمني، ونحن الآن نحتاج إلى جبر ضرر ومصالحة اجتماعية، نحتاج إلى هذه الأشياء لنصل إلى الـ 24 من ديسمبر الذي يتحدث عنه المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال لقاءاتهم”.

وتابع: “24 ديسمبر هو مشروع الحكومة بشكل عام وكل الداعمين له من الغرب والشرق والشمال والجنوب، ونحن نشهد هذه الأيام اعتزامة وطنية على مستوى جامع لنا، وما نحتاجه الآن هو إنهاء مشكلة التدخل الدولي الذي انحاز بكل قوة لدول العالم، والخطر الأساسي بعد المشكل الأمني هو الموضوع المتعلق بوجود القوات الأجنبية أو المرتزقة بكل الأطراف، يجب أن يخرجوا وبدون أي مقدمات، ونرحب بالجميع، أن تدخل معنا شركات اقتصادية أو مشاركات سياسية”.

وأردف: “أعتقد أنه يجب ألّا نميز بين مرتزق ومرتزق وأجنبي وأجنبي، الجميع سواء أمام المشروع الوطني، يجب أن نبعد عن موضوع الطرف الآخر، ونحن الآن نتكلم على حكومة وحدة وطنية، نحن أنهينا الانقسام الداخلي وسننطلق إلى استحقاق آخر وهو عند رئاسة المجلس الرئاسي والمتعلق بالمصالحة الوطنية وجبر الضرر”.

وواصل حديثه بالقول: “أكدنا على نقطة محورية وهي أن المنفي يحتاج إلى دعم شعبي لتحقيق المصالحة، ويجب أن يتقبل بعضنا البعض لنصل لمرحلة متقدمة، نحن الآن نعيش في مرحلة مفصلية ولدينا أشهر قليلة للدخول في الانتخابات”.

وأكمل: “العالم الآن يتجه إلى هذه التنقلات والجولات والزيارات إلى الدول الأوروبية، وهناك خطر على بعض الدول، المتواجدة في أقصى الغرب إلى أقصى الشرق المتوسط، وهناك أيضًا جهود لعودة الاستعمار القديم، وهذا الموضوع له علاقة بتاريخ استعماري يجب أن ينتهي، لأن بلادنا تقبل بالجميع من مستثمرين واقتصاديين وشركاء في العالم، ولن نستعمر من جديد، ويجب احترام السيادة الليبية”.

وتابع: “زيارة المنفي إلى تركيا جاءت عقب زيارة ثلاث وزراء خارجية أوروبيين ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى طرابلس، وكان الخطاب واضحًا موجهًا ضد أطماع تركيا بالمنطقة، الورقة كانت ورقة قوية أمام المنفي في الحوار، وهي أن أوروبا لن تقبل في عودة موضوع تقسيم أوروبا، وتركيا تحاول أن تحفظ الأوراق في موضوع عدم دخولها في الاتحاد الأوروبي، والآن تركيا تعاني من انهيار الليرة وعدة مشاكل اقتصادية وأمنية وداخلية، وتحاول أن ترجع إلى ما كانت عليه (صفر مشاكل)، وهي سببت كل المشاكل التي تشهدها المنطقة ودول عدة”.

وأضاف: “الوجود الروسي أيضًا غير مرغوب فيه من جانب العديد من الأطراف، فنحن جميعًا لا نقبل ولا نوازي بين التواجد الأجنبي في أي دولة، ونحن لا نقبل وجودًا استعماريًا ولا نقبل القواعد، لكن تركيا لها مشروعها وهذا ما قاله الرئيس التركي، وأمريكا الآن بعد جو بايدن ليست كأميركا قبل، فالآن أمريكا تريد الاتجاه إلى تصفية كثير من الحسابات التي أعتقد أن الخطاب واللهجة الحادة بين الرئيسين الأمريكي والروسي تعني الكثير في هذا الموضوع، وخاصةً الخروج حتى عن البروتوكول السياسي والبروتوكول الأخلاقي”.

وقال: “نحن الآن محتاجون أن نستغل هذا الشتات الدولي والإجماع الدولي على حل المشكل الليبي على أن نجمع أنفسنا ونتجه للمصالحة، ونجمع سلاحنا ونعطيه للقوات المسلحة والشرطة، بأرقام عسكرية ورتب عسكرية، واستيعاب شبابنا واستيعاب من كانوا ينتمون للميليشيات ومن كانوا يريدون الحرب”.

المصباحي خلص إلى القول: “يجب أن نتجه إلى شبابنا المعاقين والمبتورين والثكالى ونتحمل المسؤولية، من أسرف بحق الليبيين، ونتجه للمصالحة الوطنية وجبر الضرر، ونحن دولة غنية وهناك إمكانية أن يكون صندوق جبر الضرر يستوعب كل الليبيين، فلدينا أكثر من 400 ألف ويزيد من من الجرحى والمبتورين، والذين الآن أصبحوا أصحاب عاهات لأسباب هذه الحرب اللعينة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية