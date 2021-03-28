خبير اقتصادي: قرار رفع الدعم عن المحروقات خطوة جيدة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي

ليبيا – قال خبير الاقتصاد عبد السلام زيدان إن قرارًا مثل رفع الدعم عن المحروقات خطوة جيدة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي؛ لأن الهدف الرئيس لحكومة الوحدة الوطنية من وراء هذا القرار محاربة ظاهرة تهريب الوقود إلى خارج البلاد من خلال موازنته مع أسعار دول الجوار.

زيدان وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الأحد أضاف: “إنه حتى الآن القرار يتحدث عن لجنة لوضع مقترح، ما يعني أننا لم نرَ كيفية المعالجة لإشكالية دعم المحروقات، لكن أهم جانب في الخطوة أن تتوفر على جدول زمني يوضح مراحل رفع الدعم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية