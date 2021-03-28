مركز أويا للدراسات: هناك مخاوف من عدم قدرة المواطن على تحمل الآثار المترتبة على زيادة أسعار المحروقات

ليبيا – قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين إن هناك مخاوف من عدم قدرة المواطن على تحمل الآثار المترتبة على زيادة أسعار المحروقات وتداعياتها، مشيرًا إلى وجود عجز يصل إلى 40% في القدرة الإنفاقية للأسرة الليبية على بعض خدمات المرافق العامة، مثل الوقود والمياه والكهرباء بتسعيرتها الحالية.

أبو لسين وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الأحد، شدد على أهمية معالجة تداعيات رفع الدعم أولًا على الطبقات الأفقر في المجتمع، لافتًا إلى أن الأمر لن يكون سهلًا، خاصة في ظل غياب الدراسات الحكومية حول الفئات الفقيرة وكيفية تقييمها، وكذلك قيمة الدعم النقدي للفئات المستحقة.

وتابع أبو لسين قائلًا: “من الضروري منح المستهدفين مبلغًا نقديًا مساويًا للفارق بين السعر المدعوم والسعر العالمي للمحروقات، بعد مراعاة معدل التضخم”.