لصحة المواطن .. بوالخطابية : على جهاز الحرس البلدي الاستعداد لشهر رمضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أعضاء جهاز الحرس البلدي الاستعداد لمراقبة المجازر ومحلات بيع الخضروات والمخابز ومتابعة كل ماهو يضر بصحة المواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم .

بوالخطابية أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – سنسمح بفتح الأسواق الشعبية بالفروع التابعة للبلدية، وكذلك داخل المدينة لتوفير الخضروات ومايلزم المواطن خلال الشهر الكريم .

وأضاف أن البلدية ستراقب من خلال الحرس البلدي كل مايباع من أجل المحافظة على صحة المواطن فهي من أولوياتنا، لافتًا إلى أنه على الجهاز مراقبة المجازر وأي لحوم تضبط بدون ختم سوف تصادر.

وأكد أن جهاز الحرس البلدي سيكون تبعيته للبلدية، وذلك من ضمن تعديلات وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وتابع رئيس المجلس التسييري لبلدية سوف نخطاب الجهات المعنية لتوفير الملابس ووسائل النقل لجهاز الحرس البلدي، وكل مايلزم من أجل أداء العمل بالصورة المطلوبة.

واختتم أنه من واجبنا حماية رجل الحرس البلدي وسوف تطلق القوانين على من يهين رجال الحرس، مشيرًا إلى أنه يجب على أصحاب المحلات احترام رجل الحرس البلدي.