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مصادر: مقتل المليشياوي “أسامة كوكو” على يد مسلحين مجهولين بالزاوية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفادت مصادر لصحيفة «الساعة 24»،  بمدينة الزاوية، مقتل  المليشياوي “أسامة ميلود كوكو” بعد قيام مسلحين يستقلون مركبة بفتح النار عليه في وسط المدينة دون تحديد الفاعلين .

وأكدت المصادر أن أسامة كوكو، من مواليد عام 1997 وكان يقطن بالقرب من “مصحة اساريا” في مدينة الزاوية، كما كان يمتهن أعمال الخطف والحرابة، وكان ضمن مجموعة مليشيا “الخضرواي”.

وأوضحت المصادر أن المليشياوي كوكو  متهم في واقعة اختطاف رجل الأعمال من مدينة صبراتة (خالد العكرك) في مارس الماضي؛ وشقيقه مصطفى قٌتل في سبتمبر  2019.

تجدر الإِشارة إلى أنه قبل 24 ساعة قٌتل الشاب “محمد أحمد الطيب باكير” أثناء تواجده بالقرب من “سيمافرو عكره” في مدينة الزاوية .

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أسامة كوكو الزاوية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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