بالصور.. استئناف الدراسة في عدد من البلديات

عاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية يوم السبت في عدد من البلديات، بعد قرار عودة الدراسة في بلديات الجفرة وغريان وجادو.

وقرر المجلس التسييري ببلدية لجفرة استئناف الدراسة بجميع المراحل التعليمية، على أن يراعى اتباع التعليمات والإرشادات الموصى بها من قبل اللجنة الطبيبة، ووزارة التعليم، مع إيقاف كافة المناشط الثقافية ورياض الأطفال.

كما قرر المجلس البلدي غريان استئناف الدراسة بدءً من يوم السبت في كافة المؤسسات التعليمية في المدينة بعد التواصل والتنسيق مع لجنة مكافحة الجائحة بالمجلس البلدي، بحسب مراقب التعليم بغريان. وأكدت البلدية على كل المؤسسات التعليمية بضرورة التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الجميع مشيرة بأنها تراقب الوضع الوبائي بشكل دائم لإتخاذ مايلزم.

وفي جادو، استأنفت صباح السبت الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها بداية من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي بالإضافة الجامعي وذلك داخل النطاق الجغرافي بالبلدية جادو بعد صدور قرار المجلس البلدي جادو بشأن استئناف الدارسة.

وحسب المجلس البلدي جادو، فقد سارت العملية التعليمية ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارات المؤسسات التعليمية وحسب الإمكانيات المتاحة لديها وبما يضمن سلامة الطالب.

وفي نفس السياق قام عميد وأعضاء البلدية بجولة تفقدية بعدد من المؤسسات التعليمية للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية ، حيث ستستمر هذه الزيارات لتشمل كافة المؤسسات.

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