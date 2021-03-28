مفوضية المجتمع المدني تدين اختطاف مدير فرعها في طرابلس

أدانت مفوضية المجتمع المدني، بأشد العبارات عملية اختطاف مدير فرعها بطرابلس الأستاذ جمال عدس والذي فقد الاتصال به منذ ظهيرة يوم أمس السبت.

وحملت المفوضية في بيان أصدرته، المسؤولية كاملة لكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية عن سلامة الأستاذ جمال عدس، مناشدة كافة منظمات المجتمع المدني في طرابلس للضغط في هذا الاتجاه.

كما أعلنت المفوضية تضامنها الكامل مع أسرة الأستاذ جمال عدس، سائلين الله له السلامة والعودة لأهله ولبيته الثاني مفوضية المجتمع المدني سالما.