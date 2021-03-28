فتح باب الترشح للمناصب السيادية الأسبوع الجاري

عقدت اللجنة المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية للوظائف السيادية اجتماعها الثاني، الأحد بمجلس التخطيط الوطني في طرابلس.

وشارك بعض أعضاء اللجنة عن طريق تطبيق زوم، وتم الاتفاق على الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي أحد المناصب القيادية للوظائف السيادية وفق الشروط التي تم وضعها لكل وظيفة ‏من خلال التواصل المباشر مع مكاتب ديوان مجلس النواب في كل من بنغازي وطرابلس وسبها.

وستشرع اللجنة هذا الأسبوع في استلام الملفات والسير الذاتية وفرزها والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي هذه المناصب ثم عرض المرشحين المقبولين على مجلس النواب.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المهمة واستكمال توحيد مؤسسات الدولة من خلال تعيين شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية مع التأكيد على الالتزام بنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي.

‏وناقش الاجتماع ضوابط وشروط شغل المناصب القيادية والوظائف السيادية والاتفاق على الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل هذه المؤسسات والهيئات وتم الانتهاء من وضع الشروط والضوابط لخمسة مناصب من أصل سبعة منصوص عليها في الاتفاق السياسي، ولم يتبق إلا رئيس المحكمة العليا والنائب العام على أن تتم مناقشة شروط شغلهما مع المجلس الأعلى للقضاء قبل الإعلان عنها.

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