«العكروت»: نص خطاب «الدبيبة» لوزير المالية يوحي بأن الحكومة لا تعرف مخزون الدولة من النقود

علق محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق في سلطنة عمان والبحرين، على نص ما ورد في خطاب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لوزير المالية بالحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف علاوة الزوجة والأبناء بدءً من 1 يناير 2021 بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيرة الشؤون الاجتماعية.

وقال «العكروت» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “الحقيقة، لم تعجبني فقرة ( وعلى السيد وزير المالية التنسيق مع السيد المحافظ)”.

وأضاف أن “هذا يوحي بأمرين: الأمر الأول، أن الحكومة لا تعرف وليس لديها معلومات عن مخزون الدولة من النقود، ولا رصيد الدولة وما لديها، والسر يحتفظ به المحافظ فقط”.

وتابع؛ “الأمر الثاني، أن المحافظ لا زال فوق التعليمات وفوق الجميع، المفترض ان تكون الفقرة حازمة جامعة مانعة (وعلى السيد وزير المالية والسيد المحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار) “.

تجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، كان قد أكد أن علاوة الزوجة والأبناء «تم تضمينها في الميزانية العامة للدولة» للعام 2021، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت الميزانية إلى مجلس النواب لاعتمادها.

وقال حمودة في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مساء الأربعاء الماضي، إن القيمة النهائية لعلاوة الزوجة والأبناء ستعلن بعد اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب، مؤكدا أنها «مكفولة ومضمونة ضمن الميزانية».

وأكد حمودة أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أكد خلال اجتماعه العادي الأول الذي عقد صباح اليوم على ضرورة تفعيل اللامركزية لأنها ضامن أساسي لتمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين.