هذا ما جاء في لقاء عقيلة صالح برئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

اجتمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة القبة برئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي محمد المبري للتباحث حول سير العمل داخل الهيئة والعراقيل التي تواجهها من أجل إيصال خدماتها لكل الفئات المشمولة والمستفيدة من الخدمات التضامنية.

وقال المبري فى تصريح خاص لبوابة إفريقيا إن اللقاء أكد على دعم كافة الشرائح بالهيئة و الخدمات المتقدمة لهم ضمن دعمه للهيئات التي تستهدف الفئات المناطة بتقديم الخدمات.

يذكر أن الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي هي إحدى المؤسسات الوطنية التي تطبق نظاماً تضامنياً اجتماعياً شاملاً، وتوفر خدمات متميزة في متناول الجميع، مستندةً إلى معايير عالمية وقيم اجتماعيـة، وتسهم في الرفع من مستوى معيشة الفرد والأسرة والمجتمع من خلال أنظمة متكاملة تتبنّى السياسات التي تنظر للمستقبل وتتنبأ بالتحديات.