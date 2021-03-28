الغربال.. كوميديا سوداء تناقش قضايا الفساد والفوضى في ليبيا

فرضت هموم المواطن الليبي والأوضاع التي تعيشها البلاد نفسها على موضوعات الدراما المسلسلات الدرامية التي سيتم عرضها خلال الموسم الرمضاني القادم، ومنها مسلسل الغربال، الذي ينتمي لنوع الكوميديا السوداء، ويناقش حالة الفساد والفوضى المستشرية في ليبيا وغياب الوازع الوطني والديني والسعي للثراء بأي وسيلة، دون مراعاة أي معايير.

ويكشف مخرج المسلسل، عبدالرؤوف الأمين، لموقع سكاي نيوز عربية، عن فكرة العمل قائلا: “تدور فكرة المسلسل حول قيام شخص من أصحاب السلطة يصدم رجلا فقيرا ورب أسرة بسيارته، ونظرا لقرب الانتخابات يعرض المسؤول على الرجل شراء سكوته بأي وسيلة وتحقيق أي أمنية له على أن يحققها له، فيبدأ الرجل الفقير في اختيار جملة من الوظائف شكلت إسقاطا على ما يجري في الداخل الليبي من فساد، وتدور الأحداث في إطار كوميدي”.

وانتهى صناع المسلسل الذي يتألف من 15 حلقة من تصويره، وأصبح العمل جاهزا للعرض خلاص الموسم الرمضاني القادم، وسيتم خلال أيام الاتفاق على القنوات التي سيعرض عليها، حسبما صرح مخرج المسلسل، لموقع سكاي نيوز عربية.

وعن دورها في العمل تقول الفنانة عبير الترهوني: “سعدت كثيرا بمشاركتي مع الفنانة حنان الشويهدي وبقية الزملاء، ودوري أتمنى أن يكون مختلفا عن بقية الأدوار التي قمت بتجسيدها في أعمالي السابقة، والعمل كوميدي اجتماعي يتحدث عن المجتمع الليبي و”البنغازي” خصوصا، والبروفات التي قمنا بها أسهمت في تدريبنا على الأداء بشكل أفضل، وأتمنى أن يلقى العمل إعجاب المتلقي”.

المسلسل من تأليف عيسى عبد القيوم ومن بطولة نجم الكوميديا الليبية ميلود العمروني، ويشارك في البطولة فرج الجعيدي، عائشة العبيدي، عبير الترهوني، سالم عيسى، فرج الترهوني، أيمن نحول وروز بشير.

وهو أول نص درامي للكاتب عيسى عبد القيوم، وثاني يقدمه المخرج عبدالرؤوف الأمين، بعد مسلسل مارد البراد.

واعتبر الفنان سالم عيسى، أن مسلسل الغربال أنتج كاتبا جديدا في عالم الفن قديما في عالم الكتابة السياسية والقصة والرواية، معبرا عن سعادته بانضمام الكاتب عيسى عبدالقيوم إلى عالم الفن، وتمنى أن لا يكتفي بهذا المسلسل فقط.

كما يشهد العمل عودة الفنانة حنان الشويهدي للتلفزيون، بعد قرابة عشر سنوات من التوقف ولكن هذه المرة كمنتجة للمسلسل الذي جرى تصوير حلقاته في مدينة بنغازي.

وعن العودة تقول الشويهدي، “بدأت الفترة القريبة الماضية تصوير مسلسل الغربال كمنتج لا كممثلة، فقد تركت التمثيل منذ فترة ولا أرغب في العودة الآن كممثلة، إلا أن الجانب الفني وحبي للفن هو من جعلني أشارك منتجة”.

وتضيف حنان الشويهدي، أن “مسلسل غربال كوميدي اجتماعي سياسي يصور لنا الحالة الليبية بشكل مختلف”.