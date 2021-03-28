لجنة تسلم ملفات شغل المناصب السيادية تبدأ أعمالها

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مجلس النواب عن المرج عبد المنعم بالحسن إن اللجنة المكلفة بتسلّم ملفات الراغبين في التقدم وشغل المناصب السيادية عقدت اجتماعها الأول عبر تقنية الزوم .

بالحسن أضاف وفي تصريحات صحفية اليوم الأحد أن الاجتماع خصص لوضع المعايير والشروط الواجب توفرها في المتقدمين لشغل هذه المناصب، وسنعلنها في وسائل الإعلام، وسنشرع في تسلّم ملفات المتقدمين وبياناتهم لدراستها ومطابقتها الشروط المعدة من اللجنة .

وتابع أن عمل اللجنة لن يتجاوز 6 أيام من تاريخ تسلّمها الملفات، يليها عقد جلسة للنواب للتصويت واختيار شاغلي المناصب السيادية، موضحا أن عمل اللجنة لن يكون مكمّلا لمخرجات ”بوزنيقة” بل هو عمل جديد وفق معايير وضعها مجلس النواب، ويمكن للمتقدمين سابقا للجنة بوزنيقة التقدم من جديد للجنة النواب المكلفة .

وكان طرفا الحوار من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفقا في ختام اجتماعات بوزنيقة المغربية في يناير الماضي على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية .