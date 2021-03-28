المبعوث الأممي يبحث مع بلدية مصراتة اللامركزية والملف الأمني والاقتصادي

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أول زيارة اليوم الأحد، إلى بلدية مصراتة، مؤكدا أن هذه الزيارة هي الأولى له إلى بلدية مصراته وكانت ناجحة.

وقال كوبيش خلال مؤتمر مصحي: “إننا أرسلنا من خلال هذه الزيارة إشارات قوية دعت إلى أهمية دعم كل البلديات في ليبيا والنظر في احتياجاتها والوقوف على مشاكلها ومشاغلها، وقد تناولت محاور اللقاء مع عميد وأعضاء البلدية عديد القضايا والملفات الهامة منها الملف الأمني والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية واحتياجات دوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الأمن للمواطنين”.

وأكد المبعوث الأممي أن اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية مبدأ اللامركزية وأهمية تخصيص المخصصات المالية بشكل لا مركزي للبلديات باعتباره من القضايا الهامة التي تواجه عمل كل بلدية في ليبيا.