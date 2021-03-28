استئناف الدراسة في الجفرة باستثناء رياض الأطفال

قرر المجلس التسييري لبلدية الجفرة استئناف الدراسة والعودة للمدارس بداية من صباح الاثنين (29 مارس الجاري) في جميع مدارس البلدية باستثناء رياض الأطفال وذلك بناء على التقرير الأخير المقدم من اللجنة الطبية الاستشارية في بلدية الجفرة عن حالة الوضع الصحي بالمنطقة.

وأصدر مراقب تعليم الجفرة قرارا وجهه إلى جميع مدارس البلدية بالاستعداد لاستقبال التلاميذ واستئناف الدراسة بناء على تقرير اللجنة الطبية وقرار المجلس البلدي لبلدية الجفرة.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الجفرة بمدنها وبلداتها الخَمس شهدت في الأسابيع الثلاثة الماضية ازديادا بحالات الإصابة والوفاة بسبب الفيروس، خاصةً بين فئة كبار السن.

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