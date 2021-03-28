المشري يؤكد للمبعوث الأممي موافقة “الاستشاري” على اتفاق “مصر” وإحالته لمجلس النواب

التقى رئيس المجلس الاستشاري للدولة “خالد المشري”، اليوم الأحد، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد “يان كوبيش” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وتطرق اللقاء إلى الاتفاق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في الغردقة بجمهورية مصر العربية، وتصويت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على ما جاء في الاتفاق وإحالته إلى مجلس النواب.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، بحث الطرفان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والمسار الدستوري، وقد أكد السيد الرئيس أن المجلس الأعلى للدولة يضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماته للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ومن جانبه أكد “يان كوبيتش” على تطابق الرؤى بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المسارات المطروحة، إذ أكد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم.