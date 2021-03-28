بعد اكتشاف مخزون غازي كبير.. الوطنية للنفط وزلاف ليبيا تبحثان استخراجه

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعا بشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بحضور رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، وعضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج السيد أبو القاسم شنقير، ورئيس لجنة الإدارة لشركة زلاف حسين أبو سليانة، وعضو لجنة الإدارة للعمليات السيد عبد الحفيظ أبو عين، وعبر الدائرة المغلقة خليفة عبد الصادق مستشار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، تم خلال الاجتماع استعراض عروض مرئية تم من خلالها الاطلاع على نتائج الدراسة التقييمية التي قامت بها شركة زلاف ليبيا لمنطقة الامتياز 54 الواقع بالمنطقة البحرية بحوض سرت ولازالت الدراسات مستمرة، حيث أظهرت الدراسة المبدئية نتائج مشجعة بأن المنطقة تحتوي على مخزون غازي كبير، وهو ما شجع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الاستمرار في هذه الدراسة للحصول على النتائج التقييمية النهائية، والتي من خلالها سيتم وضع الخطط الاستراتيجية المناسبة لتطوير الامتياز، وفتح افاق استثمار جديدة تتمكن المؤسسة من خلالها من زيادة معدلات الانتاج، ودعم الاقتصاد الوطني.

وشارك في الاجتماع عن المؤسسة الوطنية للنفط كل من، مدير ادارة الصيانة والمشاريع السيد نجمي كريم، مدير ادارة تطوير الاحتياطي السيد نور الدين الشقمان، مراقب هندسة المكامن السيد مفتاح الورفلي، منسق هندسة المكامن السيد نضال خلف، متابع نشاط شركة زلاف المهندس محمد الشيباني، كما حضر عن جانب شركة زلاف احمد نجيب رحومة مدير مشروع الدراسة التقييمية للمنطقة 54.