 دور الشباب الليبي في بناء المجتمع.. ورشة عمل للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر

أكد المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدكتور إبراهيم الهدهد، خلال ورشة عمل حول “دور الشباب في بناء المجتمع الليبي”، بحضور رئيس فرع المنظمة بليبيا أكرم الجراري، أن أخطر العواصف هي عواصف الفكر لأن الفكرة هي التي تبني وتعمر وهي أيضاً تدمر وتخرب.

حذر «الهدهد»، الشباب من الوقوع في براثن هذه الأفكار الدخيلة التي تستهدفهم ثقافيًّا وأخلاقيًّا، وتدعو للتعصب والتطرف، مضيفًا أن “الشباب هم سبيل نهضة أي أمة وتقدم أي وطن، وأعظم ثروات الشعوب هي طاقات أبنائه”.

واستعرض «الهدهد» دور الشباب في بناء المجتمع المسلم على مر التاريخ، وكيف تبوّأ الشباب مكانةً عظيمةً في الإسلام في مجال بناء الأمة والرقي بحضارتها في مختلف المجالات.

وختم رئيس جامعة الأزهر السابق، موجهًا وصية للشباب بأن يُطوّروا من مهاراتهم ويعملوا على تنمية طاقاتهم، كما حذرهم من الفتن والفكر المتطرف وجماعات الظلام، وأن يكونوا خير دعاة لأوطانهم وأن يعملوا على نهضته والمشاركة في بنائه ورفعته، موضحاً أنه مهما يكن الواقع صعباً فإن النهوض بالأمم ليس مستحيلاً، وعلى الشباب أن يحذر من الأفكار الضالة التي تعمل على التباعد والتناحر بين أفراد المجتمع.