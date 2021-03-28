وفد حكومة الوحدة يبحث حلول الأزمات في المنطقة الجنوبية

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية ‏ مرزق‏، وفد حكومة الوحدة الوطنية متمثلا في نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح و وزير الصحة بالحكومة علي الزناتي وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رضوان خليل في بلدية مرزق.

واجتمع رئيس المجلس مع الوفد حكومة الوحدة، لمناقشة حزمة من المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهها بلدية مرزق ومن ضمنها ملفات الخدمات والصحة داخل بلدية مرزق وكذلك ملف الكهرباء وملف المصالحة وعودة النازحين.

وقام وفد حكومة الوحدة الوطنية، بزيارة إلى مدينة سبها، ضمن زيارة الوفد الحكومي للمنطقة الجنوبية، للاطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين و الجهات الخدمية وعلى رأسها الصحة و الكهرباء كما تم مناقشة ملف المصالحة وعودة المهجرين

وكشف نائب رئيس الحكومة لـ218، أن إشكالية خط الفجيج للكهرباء تم حلها وستبدأ منذ الغد أعمال الشركة المنفذة للمشروع.

وأوضح نائب رئيس الحكومة لـ218، أن الوفد الوزاري الذي يزور المنطقة الجنوبية، يهدف لبحث معالجات لمختنقات المدينة في مجالي الكهرباء والقطاع الصحي.

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