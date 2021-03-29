السفير الإيطالي يؤكد دعم بلاده  للمرحلة “المفصلية” في “تاريخ” ليبيا

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو استعداد بلاده دعم المرحلة “المفصلية”، حسب وصفه، في تاريخ ليبيا، وبحث ما يمكن تقديمه في إدارة وتنفيذ الانتخابات.

ويأتي تأكيد بوتشينو، خلال لقاءه مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد الدين السايح، لمناقشة العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وفي وقت سابق، أجرى السفير الإيطالي، لقاءا مع الوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، بحث خلالها استئناف المشاريع المتعاقد عليها مع شركات إيطالية.

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