لجنة حقوقية تطالب حكومة الوحدة بالتدخل لكشف مصير “جمال عدس”

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باختفاء رئيس مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس السابق الأستاذ جمال عدس.

وأوضحت اللجنة، أن المعلومات الأولية تفيد بفقدان الاتصال به يوم السبت الماضي وكانت آخر منطقة لتواجده بزناتة بمنطقة سوق الجمعة بمدينة طرابلس قبل الساعة واحدة ظهرا، وللآن مصيره لازال مجهول.

وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس مسؤولية سلامته ،وتطالب اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه بشكل فوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية