«السويحلي»: طالبت مراراً منذ 2017 بزيادة أصحاب المعاش الأساسي وصرف منحة الأسرة

زعم عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، أنه طالب مراراً بزيادة أصحاب المعاش الأساسي وصرف منحة الأسرة منذ 2017، بحسب قوله.

وقال السويحلي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “قرار زيادة دخل أصحاب المعاش الأساسي وبدء صرف منحة الزوجة والأولاد؛ خطوة ممتازة تحسب لحكومة الوحدة الوطنية، ولطالما طالبنا بها مرارًا وتكرارًا منذ 2017”.

وأضاف “إنجاز كبير يرفع قدر من المعاناة عن شريحة واسعة من الليبيين وننتظر قرارًا آخر عاجل بشأن المعاشات المُماثلة من المتقاعدين”.

ويوم السبت الماضي، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013.

ونشرت حكومة الوحدة الوطنية، قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2021، والذي نص على صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي بحيث يصبح إجمالي ما يتقاضاه المستحق شهريا، مبلغا قدره 650 دينارا للمستحقين ممن لا يعولون، و700 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من فردين، و800 دينار للمستحقين من الأسر المكونة من 3 أفراد فأكثر.

وأشار القرار إلى العمل بما نص عليه إلى حين زيادة مرتبات العاملين في القطاع العام وتطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 2013.