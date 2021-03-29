القبي: على حكومة الدبيبة تخصيص مبلغ شهري لفئة الشباب ممن أعمارهم بين 18 و35

قال جلال القبي، المعروف كـ”إعلامي ببركان الغضب” إنه يتعين على حكومة الدبيبة تخصيص مبلغ شهري لفئة الشباب ممن أعمارهم مابين”18-35″، وكتب قائلاً: “شريحة الشباب لم تُخلق للحروب والقتال”.

وواصل “القبي” على حسابه بـ”فيسبوك”: “ما العيب في أن تُعدّل الدولة قوانينها وتساوي بين شعبها، وتمنح فئة الشباب مابين (18 – 35) عاما (الذين لا يتقاضون مرتبات من الدولة) مبلغا ماليا شهريا أُسوة بالمنحة التي تم سَنُّها للزوجة والأبناء والتي يتم إيقافها عن الشباب (الذكور) بعد عمر الـ18 وتستمر عند (الإناث) إلى الزواج” على حد قوله.

وتابع بقوله: “صحيح أن الشاب المفروض يخدم على راسه في هذا العمر لكن للأسف الواقع اليوم في بلادنا يقول أنه لا توجد خدمة وإن وُجدت فهي محدودة وبالواسطة، والشباب عامة في حالة ركود وبطالة مع أنهم حملة لشهادات جامعية وشهادات عُليا أيضا، نرجوا من رئيس الحكومة عبدالحميد_الدبيبة إنصاف هذه الفئة المكونة لـ60% من تِعداد ليبيا، والذين ظُلِموا ولم يجدوا من يلتفت إليهم على تعاقب الحكومات الغابرة، إلا في الأوقات العسيرة والحرجة فقط وقت القتال والحروب وما شابه ذالك” على حد تعبيره.