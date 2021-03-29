«عقيل»: حقّ للإنجليز أن يحتفلوا بالذكرى العاشرة لإعادة احتلالهم ليبيا

عبّر عز الدين عقيل، المحلل السياسي، عن غضبه وامتعاضه من عودة الإنجليز إلى ليبيا بعد إنهاء وجودهم العسكري منذ 51 عاما، بتعبير يحمل الكثير من المرارة، قائلا: “يحق للإنجليز أن يحتفلوا بالذكرى العاشرة لإعادة احتلالهم ليبيا”.

وقال عقيل في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حق للإنجليز أن يحتفلوا اليوم. بالذكرى العاشرة لإعادة احتلالهم ليبيا، وبما يتجاوز وبكثير. مجرد امتلاك قاعده عسكريه!!!”.

يشار إلى أن أمس 28 مارس وافق مرور الذكرى الـ51 لإجلاء وطرد القواعد البريطانية، وعلى رأسها قاعدة العدم بطبرق، والتي تم استبدالها باسم قاعدة جمال عبدالناصر، تكريما وتخليداً للرئيس المصري الراحل الذي كان له دوراً متميزا في عملية التحرر القومي وتخليص الشعوب العربية من الاستعمار الأجنبي.