عضو بـ«مجلس المشري»: ميزانية «الدبيبة» كبيرة جداً ولدينا عليها ملاحظات

قال عضو اللجنة المالية بمجلس الدولة علي السويح، إنه: “عقب تسلّم مجلس الدولة الميزانية المقترحَة من رئيس الحكومة، باشر عقد اجتماعاته لمناقشتها، وأولها الاثنين الماضي، وقد أبدى كل أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مقترح الميزانية، ويرون أنها تحتاج إلى مزيد من التعديل” على حد قوله.

أضاف “السويح” في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: “مقدار إجمالي مقترح الميزانية كبير جدا، وقد فاق كل الميزانيات في تاريخ ليبيا، ويجب تحديد مخصصات كل وزارة وبلدية في مقترح الميزانية، كما أن بند الطوارئ يجب أن يُلغى لأنه رقمٌ بإمكان الحكومة التصرف فيه متى شاءت وبأي حجة” على حد زعمه.

وواصل “السويح”: “ميزانية النظافة يجب أن تُرصد لكل بلدية على حِدة، ويجب مطابقة بيانات موظفي الدولة بالرقم الوطني لمعالجة تكدُّس القطاع العام الذي تدفع ضريبته الدولة بذهاب معظم ميزانيتها للمرتبات، والمجلس سيستمر في عقد اجتماعاته لإكمال الملاحظات الكثيرة جدا على مقترح الميزانية” على حد تعبيره.