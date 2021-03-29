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الكزة: على الجميع الاستعداد للوقفات في الميادين ورفض أي تأجيل للانتخابات

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشاد عبد الحميد الكزة، رئيس “الهيئة البرقاوية” بمواقف الحكومة والمجلس الرئاسي الداعمة لإجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام.

كتب “الكزة” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “إلى الآن لازالت تصريحات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية واللجنة العليا للانتخابات إيجابية فيما يتعلق باستحقاق موعد الانتخابات 24 ديسمبر القادم”.

أضاف عبد الحميد الكزة: “وفي ذات الوقت يطلب من الجميع الاستعداد وإقامة الوقفات في جميع الساحات والميادين وفي كل المدن ورفض التأجيل مهما كانت الأسباب” على حد قوله.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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