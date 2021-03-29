الكزة: على الجميع الاستعداد للوقفات في الميادين ورفض أي تأجيل للانتخابات

أشاد عبد الحميد الكزة، رئيس “الهيئة البرقاوية” بمواقف الحكومة والمجلس الرئاسي الداعمة لإجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام.

كتب “الكزة” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “إلى الآن لازالت تصريحات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية واللجنة العليا للانتخابات إيجابية فيما يتعلق باستحقاق موعد الانتخابات 24 ديسمبر القادم”.

أضاف عبد الحميد الكزة: “وفي ذات الوقت يطلب من الجميع الاستعداد وإقامة الوقفات في جميع الساحات والميادين وفي كل المدن ورفض التأجيل مهما كانت الأسباب” على حد قوله.