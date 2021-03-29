“الأرصاد”: طقس معتدل في ليبيا.. وتغيّرات تبدأ الأربعاء

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الاثنين.

وأكد المركز، في الملخص العام للأحوال الجوية المتوقعة؛ أن الطقس سيبقى معتدلاً هذا اليوم على أغلب مناطق غرب ليبيا، بينما تسجّل درجات الحرارة انخفاضًا يوم الأربعاء على مناطق الشمال الشرقي، مع تكاثر السحب وفرصة هطول أمطار متفرقة.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

•الطقس: صافٍ إلى قليل الغيوم .

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 26) مْ وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

•الطقس: تتكاثر السحب يوم الغد على أغلب المناطق مع هطول أمطار متفرقة، من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، تصاحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال تكوّن شبورة مائية هذه الليلة وصباح يوم الغد، على المرتفعات الجبلية.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على الجبل الأخضر .

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 23) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (16) مْ على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضًا يوم الأربعاء، خاصةً على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

• الطقس: صافٍ إلى قليل الغيوم.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23- 28 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

•الطقس: صافٍ إلى قليل الغيوم .

•الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 – 24 ) مْ

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