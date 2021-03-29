مفارقة.. ليبيا تهدر آلاف الأطنان من الغذاء وتحتاج مساعدات

مفارقة صارخة تدعو للدهشة بشأن ليبيا، رصدها تقرير برنامج الأمم للمتحدة للبيئة ودراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو». البرنامج الأممي للبيئة كشف عن أن الفرد الليبي يهدر 76 كيلوغرامًا من الغذاء سنويًّا، الذي ينتهي إلى مكبات النفايات، فقد كشفت دراسة «فاو» أن أكثر من 700 ألف ليبي يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.

وقبيل أيام من حلول شهر رمضان، رصد التقرير الأممي أرقامًا مفزعة عن نسب إهدار الطعام التي ترتفع بشكل كبير خلال أيام الصيام، نظرًا للهفة السائدة في الأسواق، بينما تعتبر بلدان المنطقة بما فيها ليبيا الأكثر استيرادًا للغذاء في العالم بما يفوق الـ90%.

ورغم أن نصيب مساهمة الفرد الليبي في إهدار الطعام تعد الأدنى في المنطقة العربية وشمال أفريقيا؛ حيث تستقر في حدود 76 كيلوغرامًا، فإنها تبقى نسبة مرتفعة، نظرًا للأزمات الإنسانية التي يعاني منها المواطنون عمومًا، واشتدت وطأتها منذ الإغلاق الصحي لمواجهة وباء «كوفيد- 19».

نسبة إهدار الطعام في الدول العربية

ووفق بيانات تقرير برنامج الأمم للمتحدة فإن نسبة إهدار ليبيا الطعام سنويًّا قدرت بأكثر من 513 ألف طن، في حين تصدرت مصر مقدمة البلدان المهدرة للأغذية في المنطقة العربية، بتسعة ملايين طن، يصل حجم مساهمة كل فرد في ذلك بنحو 91 كيلوغرامًا في العام، ويليها السودان بـ4.16 مليون طن، والجزائر بـ3.91 مليون طن، والمغرب بـ3.31 مليون طن، وتونس بـ1.06 مليون طن، وموريتانيا بـ450 ألف طن.

وجاء العراق في مقدمة البلدان المهدرة للأغذية في منطقة الشرق الأوسط بـ4.73 مليون طن، متبوعة بالسعودية بـ3.59 مليون طن، واليمن بـ3.02 مليون طن، وسورية بـ1.77 مليون طن، والأردن بـ939 ألف طن، والإمارات العربية بـ923 ألف طن، ولبنان بـ717 ألف طن، وفلسطين بـ501 ألف طن، وعمان بـ470 ألف طن، والكويت بـ397 ألف طن، وقطر بـ267 ألف طن، والبحرين بـ216 ألف طن.

التقرير الأممي الذي تتبع مكبات النفايات، أوضح أن الأسر تسهم بنسبة 61% في إهدار الغذاء، والمطاعم بنسبة 26%، وتجارة التجزئة بنسبة 13% من الهدر.

الوضع الغذائي في ليبيا

ومن المفارقات اللافتة، ما كشفته دراسة منظمة الأغذية والزراعة حول الوضع الغذائي في ليبيا، بعد التأثير المشترك لأسعار النفط ووباء «كورونا» والصراع العسكري في العام 2020؛ حيث أظهرت بيانات في ثماني محافظات ليبية أن جميع الأسر بها تقريبًا من ضحوا بجودة نظامهم الغذائي وانخرطوا في استراتيجيات التكيف السلبية؛ حيث كانت أكثر استراتيجيات التكيف المعتمدة على الغذاء هي: استهلاك طعام أقل تكلفة 81%، والتقليل من عدد الوجبات 73%، وتخفيض أحجام الوجبات 71%.

ولجأ نحو 50% من الأسر التي شملتها الدراسة إلى شراء الطعام باستخدام المدخرات، بينما اضطر نحو الربع إلى خفض الإنفاق على الصحة والتعليم، وشراء الطعام عن طريق الائتمان واقتراض المال لتلبية الاحتياجات.

«فاو» تدق ناقوس الخطر

مطلع مارس الجاري حذرت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» من تدهور الأمن الغذائي في ليبيا ضمن 45 دولة في العالم بحاجة إلى مساعدة خارجية من الغذاء. وحسب الدراسة تواجه ليبيا إلى جانب موريتانيا والسودان والعراق «انعدام أمن غذائي» شديدًا ومتمركزًا.

وأوضحت أن ليبيا تعاني انعدام الأمن المدني، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقدرت الدراسة العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية خلال العام الجاري بنحو 1.3 مليون شخص 23% من السكان؛ منهم 700 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

وتابعت أن نصف الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هم من النازحين داخليًّا أو المهاجرين الذين يقيمون في البلاد أو يمرون عبرها.

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