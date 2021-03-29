طقس معتدل على أغلب مناطق غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس معتدل، اليوم الاثنين، على أغلب مناطق غرب البلاد بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضا يوم الأربعاء على مناطق الشمال الشرقي مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز يكون الطقس في رأس أجدير وسرت سهل الجفارة وجبل نفوسة صافي إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-26) م وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق .

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تتكاثر السحب يوم الغد على أغلب المناطق مع سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مع احتمالية تكون شبورة مائية هذه الليلة وصباح يوم الغد على المرتفعات الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18 – 23) م ولا تتجاوز هذا اليوم (16) م على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضا يوم الأربعاء خاصة على المرتفعات الجبلية.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماد يكون الطقس صافيا إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-28 )م.

أما في الكفرة والسرير وتازربو يكون الطقس صافيا إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين (22 – 24 ) م.