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«مكافحة الأمراض»: 696 إصابة جديدة بـ«كورونا» و35 حالة وفاة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 918 مصابا، في حين توفى 35 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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