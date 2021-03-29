وزير الموارد المائية يلتقي عميد بلدية المرج لحلّ أزمة المياه

شهد ديوان وزارة الموارد المائية بطرابلس، صباح السبت الماضي، اجتماعًا ضمّ طارق عبد السلام مصطفى وزير الموارد المائية مع وليد صلهوب عميد بلدية المرج، والمهندس نور كرفة.

واستعرض المجتمعون المشاكل التي تعاني منها محطة أبو ترابة لتحلية المياه، والتي تتمثل في النقص الكبير على صعيد المواد التشغيلية الضرورية واللازمة لعمليات التشغيل بالمحطة.

وتناول المشاركون في الاجتماع مشكلة النقص في قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الدورية التي تحتاج إليها المحطة.

وأشاروا إلى أن الشركة أخفقت في تنفيذ أعمال الصيانة منذ مدة طويلة بسبب عدم قدرة الشركة العامة لتحلية المياه على تنفيذ اللازم؛ وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتها المالية من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وكذلك عدم حصولها على الدعم المقرر لها من الميزانية العامة للدولة .

وشدّد الوزير على أن الوزارة ستبذل قصارى الجهد من أجل حلّ المشكلات التي يعاني منها المواطن، على صعيد الإمداد المائي في كامل أرجاء البلاد.

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