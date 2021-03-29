المشري وكوبيتش يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أمس الأحد، رفقة النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والمسار الدستوري، وقد أكد المشري أن مجلس الدولة يضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماته للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ومن جانبه أكد يان كوبيتش، على تطابق الرؤى بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المسارات المطروحة، إذ أكد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم.