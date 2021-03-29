الاتفاق على فتح باب الترشح للمناصب السيادية خلال هذا الأسبوع

ليبيا – عقدت اللجنة المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية للوظائف السيادية اجتماعها الثاني في مجلس التخطيط الوطني بالعاصمة طرابلس.

وبحسب ما ورد في موقع قناة 218 وتابعته صحيفة المرصد، شارك بعض أعضاء اللجنة عن طريق تطبيق زوم للتواصل المرئي في الاجتماع الذي شهد التوافق على الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي أحد المناصب القيادية للوظائف السيادية، وفق الشروط التي تم وضعها لكل وظيفة.

وأضافت اللجنة أن الترشح سيتم من خلال التواصل المباشر مع مكاتب ديوان مجلس النواب في كل من بنغازي وطرابلس وسبها، لتشرع اللجنة هذا الأسبوع في استلام الملفات والسير الذاتية وفرزها والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي هذه المناصب، ومن ثم عرض المرشحين المقبولين على مجلس النواب.

‏وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المهمة واستكمال توحيد مؤسسات الدولة من خلال تعيين شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، مع التأكيد على الالتزام بنص المادة الـ15 من الاتفاق السياسي؛ فضلًا عن مناقشة ضوابط وشروط شغل المناصب القيادية والوظائف السيادية.

وتم الاتفاق على الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل هذه المؤسسات والهيئات والانتهاء من وضع الشروط والضوابط لـ5 مناصب من أصل 7 منصوص عليها في الاتفاق السياسي، ولم يتبق إلا رئيس المحكمة العليا والنائب العام، على أن تتم مناقشة شروط شغلهما مع المجلس الأعلى للقضاء قبل الإعلان عنها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية