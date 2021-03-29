عبد الرحمن: ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية من أولويات وزارة العدل 

ليبيا – بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن مع نائبة سفير هولندا لدى ليبيا غابرييلا ميتز سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، تم تدارس سبل تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل وفق المعايير المحلية والدولية، مع تأكيد عبد الرحمن على أن ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية من أولويات الوزارة للوصول بالبلاد لانتخابات نزيهة وشفافة.

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وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا سبل التعاون بشأن المصالحة الوطنية، وترسيخ مفهوم العدالة وفق مسار برلين الحقوقي الذي تترأسه حاليًا هولندا وسويسرا، لتشيد عبد الرحمن بالدعم الذي يقدمه الجانب الهولندي لبناء القدرات الوطنية بقطاع العدل والجهاز القضائي.

وشددت عبد الرحمن على الاستمرار في التعاون بين الجانبين الليبي والهولندي فيما يخص معايير حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات القضائية ودعم وتعزيز وتطوير بناء القدرات في مجال العدالة، فيما أكدت ميتز ضرورة التعاون للرفع من مستوى معايير حقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية