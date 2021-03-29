زيادة جديدة في أعداد وفيات كورونا بليبيا خلال يوم واحد.. وتسجيل 696 إصابة

عادت وفيات كورونا للارتفاع من جديد في ليبيا خلال يوم واحد، حيث تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، بينما سجلت 696 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 28 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (365).

واستلم المركز عدد (3911) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (990) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (126) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (958) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (395) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (133) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (69) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (94) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (400) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (114) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (29) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (87) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (30) عينة، مختبر مركز سبها الطبي عدد (25) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (192) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (9) عينات، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (70) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (167) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3215) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (696) عينة موجبة لفيروس كورونا (462 جديدة + 234 مخالطة)، نسبة حالات كورونا الموجبة (17.8 %)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 148 حالة جديدة

عدد 64 حالة مخالطة

بنغازي

عدد 24 حالة جديدة

مصراته

عدد 9 حالة جديدة

عدد 78 حالة مخالطة

جادو

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

الجفارة

عدد 4 حالة جديدة

ككلة

عدد 4 حالة جديدة

زليتن

عدد 10 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

الخمس

عدد 7 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

صرمان

عدد 9 حالة جديدة

الرحيبات

عدد 6 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

المعمورة

عدد 12 حالة جديدة

الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

الأصابعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

بني وليد

عدد 18 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

الماية

عدد 22 حالة جديدة

جنزور

عدد 6 حالة جديدة

الزاوية الغرب

عدد 7 حالة جديدة

ترهونة

عدد 8 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

القره بوللي

عدد 9 حالة جديدة

الزاوية المركز

عدد 18 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

القلعة

عدد 2 حالة جديدة

تازربو

عدد 2 حالة جديدة

سبها

عدد 17 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

وادي عتبة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

مرزق

عدد 1 حالة جديدة

الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

تراغن

عدد 1 حالة جديدة

طبرق

عدد 8 حالة جديدة

اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

السواني بن ادم

عدد 8 حالة جديدة

المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

خليج السدرة

عدد 8 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

قصر بن غشير

عدد 7 حالة جديدة

القبة

عدد 1 حالة جديدة

درج

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

السائح

عدد 9 حالة جديدة

سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

الحرابة

عدد 4 حالة جديدة

اسبيعة

عدد 2 حالة جديدة

الزنتان

عدد 33 حالة مخالطة

القريات

عدد 3 حالة جديدة

العربان

عدد 16 حالة جديدة

يفرن

عدد 1 حالة جديدة

سوق الخميس امسيحيل

عدد 8 حالة جديدة

الزهراء

عدد 7 حالة جديدة

العامرية

عدد 1 حالة جديدة

نالوت

عدد 1 حالة جديدة

الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 918 ) حالة شفاء حسب المدن

عدد 681 حالة في طرابلس عدد 13 حالة في اجدابيا عدد 2 حالة في طبرق عدد 69 حالة في مصراته عدد 23 حالة في اسبيعة عدد 94 حالة في سبها عدد 4 حالات في الكفرة عدد 15 حالة في قصر بن غشير عدد 1 حالة في القبة عدد 14 حالة في الزاوية المركز عدد 2 حالة في درج

تفاصيــــــل الــــ ( 35 ) حالة الوفاة

عدد 23 حالة في طرابلس عدد 1 حالة في مزدة عدد 4 حالات في اجدابيا عدد 1 حالة في مصراته عدد 1 حالة في كاباو عدد 1 حالة في جنزور عدد 1 حالة في القره بوللي عدد 1 حالة في الزهراء عدد 1 حالة في سوق الخميس امسيحل عدد 1 حالة في قصر بن غشير

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