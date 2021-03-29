مساعٍ من الاتحاد الإفريقي لتمديد اتفاقية مع رواندا لترحيل الأفارقة من ليبيا إليها

ليبيا- زارت مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية أميرة الفاضل موقع آلية عبور الطوارئ لمهاجرين غير شرعيين أعيدوا من ليبيا لرواندا.

ووفقًا لما ورد في صحيفة “ذا نيو تايمز” الرواندية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أتت الزيارة لموقع الآلية الذي يتم فيه استضافة هؤلاء في منطقة بوجيسيرا غرب رواندا، لتدلي بتصريحات إلى وسائل الإعلام والصحافة بخصوص ذلك.

وأكدت الفاضل رغبة الاتحاد الإفريقي بتمديد الاتفاقية المبرمة بينه وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وسلطات رواندا الممتدة منذ عامين لفترة أخرى، بعد أن تنتهي في سبتمبر المقبل. مضيفة بالقول: “ما زلنا بحاجة لجلب المهاجرين الأفارقة ممن تقطعت بهم السبل ومنحهم فرص إعادة التوطين في أوروبا وأماكن أخرى”.

وأضافت قائلة: “عملنا لم ينتهِ بعد، سننظر في كيفية تمديد الاتفاقية؛ لأننا ما زلنا بحاجة لهذه الخدمة وآلية العبور، لأن لدينا آلافًا وآلافًا من المهاجرين الذين يحتاجون إلى الرعاية”. فيما أعرب السكرتير الدائم في وزارة إدارة الطوارئ في رواندا أوليفييه كايومبا عن استعداد بلاده للتمديد.

وأشار كايومبا في حديث لوسائل الإعلام إلى أن الحكومة الرواندية ستقيم طلب الاتحاد الإفريقي عندما يتم إرساله إليها ولا يتوقع أن يتم رفضه، فيما أعربت الفاضل عن تقديرها لجهود الحكومة برعاية طالبي اللجوء ومستوى الخدمات الصحية الموجودة في المخيم الواسع والمياه والصرف الصحي والغذاء والاحتياجات الأساسية.

بدوره، ثمن ممثل المفوضية بالاتحاد الإفريقي كوزماس تشاندا جهود رواندا وقرار حكومتها إدراج اللاجئين ضمن مجموعات ذات أولوية تم تطعيمها ضد وباء كورونا بالمرحلة الأولى من حملة التطعيم، فيما أكدت الفاضل أن الاتحاد يبحث عن حلول دائمة لمشاكل مواطنيه المتسلليين لأوروبا بشكل غير قانوني.

وأشارت الفاضل إلى نية الاتحاد الإفريقي مساعدة الدول الأعضاء على خلق المزيد من الفرص في إفريقيا، لتمكين الشباب من تحقيق طموحاتهم في الوطن بدلًا من الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الخارج، مع العمل على بروتوكول للسماح بحرية تنقل الأشخاص بين هذه الدول.

وأضافت الفاضل أن هذا البروتوكول سيعمل إلى جانب منطقة التجارة الحرة القارية على زيادة الفرص داخل القارة، من خلال تبادل العمليات التجارية للأفارقة فيما بينهم

ومشاركة الخدمات وتحريك السلع بشكل أفضل، ما يخلق حالة مميزة في إفريقيا عامة.

وبحسب الاتفاقية تقوم رواندا بدور الموطن المؤقت لطالبي اللجوء الأفارقة المحاصرين في ليبيا بعد فشل محاولاتهم التسلل بشكل غير قانوني إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط؛ إذ تمت استضافة 515 شخصًا وإعادة توطين 235 منهم في دول أخرى مثل النرويج وكندا وفرنسا والسويد.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية