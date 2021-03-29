وزارتا المالية والاقتصاد تدرسان سبل استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي المباشر

ليبيا – عقدت اللجنة الوزارية المعنية برفع دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر اجتماعها الأول في الـ28 من مارس الجاري بحضور 4 من الوزراء.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد، فقد ضمّ الاجتماع الوزير خالد المبروك عبد الله عضو اللجنة ورئيسها، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والعضو الآخر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل.

وأضاف البيان أن وزيرة الشؤون الاجتماعية ووكيلي وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط وعددًا من المستشارين الخبراء الاقتصاديين شاركوا بالاجتماع، الذي تم تكريسه لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم، والتعرف على الإجراءات المتبعة من خلال عرض مرئي.

وأكد البيان أن العرض يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها، والعراقيل المتوقعة في تنفيذها، وسبل تذليلها لاختيار البديل الأنسب؛ بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، مع أهمية وضع مصلحة الأخيرة وقدرته الشرائية أولوية ومن ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة.

وأضاف البيان أن المطلوب هو تحديد تكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني، فيما أشار عبد الله إلى أن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن، وستعمل على دراستها بشكل مستفيض، فالهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو تحسين مستوى المعيشة ومعالجة تشوهات الاقتصاد.

بدوره أكد الحويج أن اجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لرئاسة مجلس الوزراء.

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