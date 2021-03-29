المشري وكوبيش يؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد رفقة النائب الأول والثاني رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الطرفان بحثا خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والمسار الدستوري.

وأكد المشري أن المجلس يضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماته للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

ومن جانبه أكد يان كوبيتش على تطابق الرؤى بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع المجلس بشأن المسارات المطروحة، إذ أكّد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم.

كما تطرق اللقاء إلى الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب في الغردقة بجمهورية مصر العربية، وتصويت مجلس الدولة بالموافقة على ما جاء في الاتفاق وإحالته إلى مجلس النواب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية