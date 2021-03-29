خبير إيطالي: من الضروري دعم حكومة الوحدة وعملية الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى الإنتخابات

ليبيا – قال المحلل السياسي الإيطالي البارز والمستشار الاستراتيجي دانييلي روفينيتي إن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى العاصمة طرابلس في الـ 6 من شهر أبريل المقبل تعد زيارة مهمة للغاية لإيطاليا وليبيا على حد سواء.

روفينيتي في تصريحات خاصة لصحيفة “الشروق” المصرية، أوضح أن دراجي سيكون أول رئيس وزراء أوروبي يذهب إلى طرابلس بعد تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وبيّن أن زيارة دراجي تأتي من أجل إعطاء إشارة قوية بأن إيطاليا تريد دعم الحكومة الليبية الجديدة، ومن أجل إعادة إطلاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وشدد روفينيتي على ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية وعملية الأمم المتحدة، وذلك من أجل الوصول إلى انتخابات هي “أقصى تعبير عن الديمقراطية والحرية”.

وأكد الخبير الإيطالي أنَّ روما تريد العودة إلى لعب دور رئيسي في ليبيا وتحقيق سلام دائم في البلاد.

روفينيتي عبر عن الأمل في أن تكون أوروبا قد أدركت الآن الأهمية الاستراتيجية لليبيا، وأن يكون لديها استراتيجية مشتركة ولم تعد منقسمة حول الملف الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية