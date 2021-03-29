تفاصيل زيارة وفد حكومي لمدن سبها وأوباري

أجرى وفد من حكومة الوحدة الوطنية يترأسه نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح، رفقة وزير الصحة علي الزناتي، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رضوان خليل، وعدد من المهندسين بالشركة زيارة إلى بعض مدن الجنوب الليبي من بينها سبها وأوباري.

وقال الناشط بالمجتمع المدني وأحد أبناء الجنوب حمدان صالح، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن زيارة الوفد الحكومي إلى الجنوب جاءت في التوقيت المناسب وذلك قبل شهر رمضان المبارك أعاده الله على ليبيا والأمة العربية والإسلامية بألف خير.

وأشار حمدان إلى أن الزيارة جاءت بهدف الوقوف على عين المكان، حيث شملت زيارة بلديات سبها وأوباري للوقوف على القطاعات الحكومية بها ومناقشة الصعوبات التي تعرقل سير العمل.

وأضاف حمدان أن الوفد الحكومي قام بزيارات ميدانية للمستشفيات ومراكز العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا كوفيد-19، حيث أعطى وزير الصحة تعليماته بسد العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية لمدن الجنوب.

وأوضح حمدان، أن الوفد أيضا ناقش خلال زيارته لمدن الجنوب حزمة من المشاكل والعراقيل التي تواجه الملف الأمني.