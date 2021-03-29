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الترجمان: أزلنا الألغام ومخلفات الحرب من بوقرين إلى الخمسين غرب سرت

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف الألغام بلجنة 5+5 العسكرية التابعة لحكومة الوفاق محمد الترجمان انتهاء المهام المُكلّفين بها وفق ما جاء في المرحلة الأولى.

الترجمان وفي تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب، أوضح أن مهامهم المُنجَزة شملت المنطقة من بوقرين إلى الخمسين غرب سرت.

وأضاف أن 40% من مهمتهم كانت في مناطق عالية الخطورة جمعوا فيها 5 أطنان، بين مخلفات حرب وألغام على مرحلتين، وتم إتلاف جميع ما جُمع، على حد قوله.
وقال الترجمان: “قدمنا تقريرًا نهائيًا مشتركا للجنة 5+5 العسكرية، الإثنين الماضي، وغطى التقرير عملنا منذ انطلاقته في 10 فبراير إلى 10 مارس”.
الترجمان لفت إلى أن المنطقة ما بعد حوش الستين وصولًا إلى سرت تقع على مسؤولية الطرف الآخر، وهو المعني بانتشال المخلفات والألغام في تلك المنطقة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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