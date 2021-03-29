بيت المال: نزع الألغام من بوقرين إلى غرب سرت سيساهم في فتح الطريق الساحلي

قال ما يعرف بـ”آمر غرفة عمليات سرت الجفرة” إبراهيم بيت المال، إن الانتهاء من عمليات نزع الألغام من بوقرين إلى غرب سرت سيساهم في فتح الطريق الساحلي.

وأضاف “بيت المال” في تصريحات صحفية، أن فتح الطريق الساحلي مرتبط باستجابة الطرف الآخر لملفي نزع الألغام وسحب المرتزقة.

وكان عضو اللجنة الفرعية بمحادثات لجنة 5+5 العسكرية، محمد الترجمان، قد زعم أن دورهم تأمين الطريق الساحلي للمارة، أما الإعلان عن فتح الطريق الساحلي فهو اختصاص اللجنة 5+5 المشكلة من الطرفين” على حد زعمه.

وتابع الترجمان، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، أن انطلاق المرحلة الثانية سيكون بعد الاجتماع المقبل للجنة 5+5، وسيتضمن خارطة عملنا للمرحلة الثانية، على حد تعبيره.

وأضاف:” خلال المرحلة الثانية سنتوغل نحو عمق مناطق الاشتباك سابقا، والتي نتوقع العثور خلالها على حقول ألغام كانت قد حصدت أرواح المدنيين”.

واستطرد:” بلغ عدد حوادث الإصابات في صفوف المدنيين فيما مضى 8 حوادث آخرها، أمس السبت “جنوب منطقة الستين” والذي تسبب في إصابة شخصين، ونفوق اثنين من الإبل” على حد تعبيره.