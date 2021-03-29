خلال لقائه بالشهوبي.. السفير الإيطالي يعد بفتح الأجواء الأوروبية أمام ليبيا

ليبيا – استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي أمس الأحد سفير دولة إيطاليا المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي والموارد البشرية بالديوان.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات إمكانية تفعيل المشاريع المتعاقد عليها بخصوص مطار طرابلس الدولي مع ائتلاف الشركات الإيطالية “إينياس”، ومدى استعداد وزارة المواصلات لتأمين المطار لمباشرة عمل الشركات، وإمكانية إعادة عمل الخطوط الإيطالية بالمطارات الليبية.

كما تطرق السفير الإيطالي إلى مشروع الطريق البديل طريق امساعد- راس اجدير والإجراءات المتبعة للتنفيذ.

بدوره، أكد الوزير على ضرورة إعداد اجتماع بين جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وبين الشركات الإيطالية بشكل عاجل؛ للبدء في إجراءات التنفيذ للمشاريع المتعاقد عليها و لمتوقفة.

من جانبه، طلب وكيل الوزارة التعاون ودعم إيطاليا في فتح الأجواء الليبية للمرور بين أوروبا وليبيا، حيث أيّد السفير الإيطالي ذلك ووعد بالاهتمام بهذا المشروع المشترك بين البلدين وأوروبا.

هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة المطارات، ورئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد- راس اجدير، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير مكتب التعاون الفني.