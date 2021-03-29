المبعوث الأممي يبحث مع «السايح» سبل تقديم الدعم لـ«مفوضية الانتخابات»

استقبل عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية، أعرب المبعوث عن تقديره لكل الجهود الدولية والوطنية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، مثمناً رؤية الأطراف السياسية نحو المسار الانتخابي.

وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا على الدور المناط بالمفوضية في المرحلة القادمة، وما يترتب عليها من التزامات وطنية.

وبحث كوبيتش سبل تقديم الدعم الدولي للمفوضية، مشيراً إلى التزام الأمم المتحدة باستكمال مراحل المسار الديمقراطي بمساندة المفوضية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ ليبيا.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس المفوضية، التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات، وزخم الخبرات الفنية والإدارية بعد سجل حافل من الاستحقاقات الوطنية.