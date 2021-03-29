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شركة الكهرباء تواصل حملتها لمنع التوصيلات غير الشرعية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستمر الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ الحملة الميدانية الهادفة إلى قطع التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المتراكمة والتقليل من الفاقد التجاري في طرابلس.
ويأتي تنفيذ هذه الحملة، بناء على تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير العام للشركة، بالتعاون مع أفراد الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وجهاز الأمن العام التي تنظمها وتشرف عليها الإدارة العامة لخدمات المستهلكين وبمتابعة مباشرة من المدير العام المساعد لشؤون العمليات ورئيس لجنة الفاقد التجاري المهندس الصديق الجدايمي.

وتسعى الشركة، من خلال هذه الجهود، إلى التصدي لظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية، حيث يقوم بعض أصحاب المحال التجارية بارتكاب هذه المخالفات، ولكن الحملة الجارية بمعرفة الشركة؛ ستدفعهم إلى ضرورة تسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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