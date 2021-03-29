شركة الكهرباء تواصل حملتها لمنع التوصيلات غير الشرعية

تستمر الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ الحملة الميدانية الهادفة إلى قطع التوصيلات غير الشرعية وجباية الديون المتراكمة والتقليل من الفاقد التجاري في طرابلس.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة، بناء على تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير العام للشركة، بالتعاون مع أفراد الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وجهاز الأمن العام التي تنظمها وتشرف عليها الإدارة العامة لخدمات المستهلكين وبمتابعة مباشرة من المدير العام المساعد لشؤون العمليات ورئيس لجنة الفاقد التجاري المهندس الصديق الجدايمي.

وتسعى الشركة، من خلال هذه الجهود، إلى التصدي لظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية، حيث يقوم بعض أصحاب المحال التجارية بارتكاب هذه المخالفات، ولكن الحملة الجارية بمعرفة الشركة؛ ستدفعهم إلى ضرورة تسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة.

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