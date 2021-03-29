اختتام الدورة الثالثة من برنامج سفيرات التوعية في بنغازي

اختتم بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، الأيام الماضية، فعاليات النسخة الثالثة من برنامج تدريب سفيرات التوعية الانتخابية الذي تنظمه وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، بحضور مسؤول وحدة دعم المرأة سوزان حمي، ومسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السيدة ماجدة الكاتب.

وتواصلت الدورة على مدى أربعة أيام، واستهدفت اثنين وعشرين متدربة في نطاق المدن القريبة من مكتب بنغازي، وتضمن برنامج التدريب محاضرات حول المواطنة والديمقراطية، ومهارات التواصل مع الناخبات وكيفية وضع خطط واستراتيجيات للتوعية الميدانية للرفع من مستوى مشاركة النساء خلال مراحل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.