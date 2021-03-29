حمودة: تغيير رئيس المفوضية لن يؤثر على موعد الانتخابات

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن تغيير شاغلي المناصب السيادية لن يؤثر على أداء العمل داخل هذه المؤسسات، والتي من المفترض أنها قائمة على التنظيم المؤسسي وليس الأشخاص.

وأضاف في تصريح لمنصة فواصل، أن المفوضية كونها إحدى هذه المؤسسات عملها يقوم على سجل الناخبين والقوائم، لذلك فإن التغيير لن يؤثر على موعد الانتخابات المحدد.

وشدد على أن قرار الحكومة بزيادة مرتبات فئة التضامن الاجتماعي فقط دون الضمان والمتقاعدين راجع إلى أنها فئة تمول من الخزانة العامة، وزيادة رواتبها تحتاج إلى تعديل قانون المرتبات العامة، وإصدار القانون اختصاص مجلس النواب، لذلك بحثت الحكومة عن بدائل أخرى لتحسين أوضاع المواطنين.

ولفت حمودة، إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة إمكانية رفع الدعم عن المحروقات والبدائل المقترحة، وتنتظر نتائج عمل هذه اللجنة.