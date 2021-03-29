بحضور حفتر.. اختتام التمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات للواء 106 مجحفل

بحضور القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، اختتم التمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات للواء 106 مجحفل، بحضور رؤساء أركانات القوات المسلحة وبعض رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات بالقيادة العامة وعدداً من ضباط وأمري الوحدات المستقلة.

وأوضح المكتب الإعلامي للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، أن الكتيبة نفذت تمرين تعبوي يحاكي القيام بالهجوم من الحركة لصد هجوم معادي على منطقة افتراضية، وشاركت في التمرين مقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي ووحدات الدفاع الجوي وفصائل من قوات الصاعقة والمظلات التي قامت بالإنزال والأبرار خلف خطوط العدو للقيام بأعمال تدمير أهداف مختارة لضرب القوة المعادية في مقرات القيادة والسيطرة.

وفي نهاية التمرين حيا القائد العام الضباط وضباط الصف والجنود المشاركين في التمرين على نجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين، وأكد على ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية.